Una nuova fiamma per Vittorio Brumotti. Ecco di chi si tratta

Terminata la storia con Giorgia Palmas, Vittorio Brumotti sembra essere di nuovo in compagnia. Il campione di Trial Bike qualche mese fa aveva dichiarato su Instagram di essere un uomo libero nonostante fosse stato avvistato dal settimanale Chi insieme a una “mora riccia”. Ma in realtà non si parla né di una donna mora né di ricci.

I capelli biondi e lisci, gli occhi azzurri e il fisico mozzafiato dell’ereditiera Annachiara Zoppas hanno conquistato il cuore di Brumotti. Figlia dell’imprenditore Enrico Zoppas, tra i più noti esponenti dell’aristocrazia italiana, Annachiara non si è fatta vedere molto spesso in compagnia di Brumotti se non in un caso.

I due infatti sono comparsi in uno scatto che documentava una delle ultime sfide di Brumotti, una prova di fiducia tra due amici o qualcosa di più? Staremo a vedere