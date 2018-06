Non potrebbe essere più orgogliosa e innamorata di così!

“Io e te come nelle favole” è uno dei due hashtag usato da Elisa Isoardi nella dedica social che ha pubblicato per il suo compagno, il neo vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

In questi giorni convulsi per la formazione del governo, la conduttrice televisiva, che presto rimpiazzerà Antonella Clerici al timone de “La prova del cuoco”, ha voluto manifestare in qualche modo la sua presenza, anche se in più di un’occasione ha detto che a suo avviso è giusto che la donna di un personaggio così in vista stia sempre un passo indietro.

