Sono passati 88 lunghi giorni dalle elezioni e finalmente, dopo un’interminabile vuoto di potere culminato in una gravissima crisi istituzionale, prende vita il 65esimo governo italiano. Il professor Giuseppe Conte, individuato come premier da M5S e Lega, giurerà al Quirinale alle 16 poco prima del tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica.

I ministri sono 18, tra loro 5 donne. Salvini e Di Maio vicepremier, Tria all’Economia e Savona agli Affari Europei. Moavero agli Esteri. Quanto ai viceministri e ai sottosegretari, in quota Lega ci sarebbero 15 posti di sottosegretario e tre viceministeri.

Governo Conte, le reazioni internazionali e il G7

La nascita del Governo Conte ha inevitabilmente capitalizzato le attenzioni delle istituzioni e dei media di tutto il mondo. “È importante per l’Italia restare nell’area euro, essere parte dell’Europa”, afferma il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, a margine dei lavori del G7 a Whistler. Intanto Pier Carlo Padoan sta facendo rientro in Italia senza partecipare al vertice, una volta apprese le notizie sul governo in Italia durante uno scalo tecnico.

“C’è grande entusiasmo e determinazione. Lavoreremo per ridare fiducia all’Italia. Questo è un grande paese che ha bisogno di ritrovare fiducia”, ha detto Giuseppe Conte dopo aver lasciato Palazzo Madama ieri sera. Il premier incaricato ha passeggiato nel cuore di Roma e poi si è fermato a mangiare una pizza, tra selfie e strette di mano.

