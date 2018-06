Harry e Meghan dovranno restituire tutte le donazioni ricevute dalle aziende in occasione del matrimonio reale

Le regole della Royal Family parlano chiaro: Harry e Meghan dovranno restituire tutte le donazioni ricevute dalle aziende in occasione del matrimonio reale. E non si parla solo dei regali, fatti da amici e parenti, che sono stati devoluti a un ente benefico, ma degli 8 mln di dollari di merce ricevuta da diverse aziende, tra cui marchi di abbigliamento, desiderosi di farsi pubblicità grazie ai reali.

Cosa che non accadrà, dato che la coppia rimanderà tutto indietro. Che matrimonio triste, penserete voi. In realtà gli unici regali che la coppia può decidere di tenere sono tutti quei doni per i quali non si sospetta ci siano fini economici.

Tra i doni consentiti, una coppia di koala proveniente dal New South Wales, che la coppia ha già affidato al Taronga Zoo. I piccoli sono stati chiamati con i nomi dei due innamorati.