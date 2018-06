Originario di Corgeno di Vergiate, Locatelli ha 55 anni e ha conquistato una stella Michelin in un ristorante italiano all'estero, situato a Londra

Antonia Klugmann è già stata rimpiazzata. Sky non ha perso tempo e ha trovato un sostituto d’eccellenza, probabilmente poco noto ai non addetti ai lavori: si tratta di Giorgio Locatelli, nuovo giudice di Masterchef Italia, insieme ai fedelissimi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich.

“Per me è un grande onore essere stato scelto per far parte di un programma di così grande impatto – ha detto lo chef -. Far parte di MasterChef è per me il riconoscimento più grande, quello di essere considerato Ambasciatore della cucina italiana anche nel mio paese».

Chi è Giorgio Locatelli?

Originario di Corgeno di Vergiate, Locatelli ha 55 anni e ha conquistato una stella Michelin in un ristorante italiano all’estero, situato a Londra. La nuova edizione di Masterchef prenderà il via a gennaio, con otto puntate in onda su Sky Uno HD.

La novità di quest’anno: Masterchef All Stars It

Da dicembre, i concorrenti delle scorse stagioni che si sono distinti per passione, creatività e amore per la cucina tornano a sfidarsi. E a giudicarli, un trio d’eccezione per ciascuna serata: alle presenze fisse Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo si affiancheranno infatti Joe Bastianich, chef AntoniaKlugmann, il Maestro Iginio Massari e la new entry, Giorgio Locatelli.