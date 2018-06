Anche le Borse europee offrono una buona performance in apertura. Sostanzialmente stabile l'euro, a quota 1,1674 sul dollaro, contro l'1,1689 di ieri dopo Wall Street

Buoni segnali dai mercati nel giorno del giuramento del governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. Lo spread tra Btp e Bund ha aperto in calo a 231 punti dai 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è sceso al 2,69%. Piazza Affari, invece, ha aperto in forte rialzo: l‘indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15% a 22.260 punti.

Anche le Borse europee offrono una buona performance in apertura. VolaMadrid, che in avvio ha segnato una crescita dello 0,9%, seguita da Parigi(+0,78% a 5.440), Londra (+0,6%) e Francoforte (+0,58% a 12.678 punti). In forte crescita Milano, che ha aperto gli scambi in rialzo 2,15% a 22.260 punti.

Male, invece, i mercati asiatici nonostante la distensione fra gli Usa e la Corea del Nord. Alla luce della chiusura negativa di Wall Street, Tokyo ha lasciato sul terreno lo 0,14%. Scendono anche le Borse cinesi, con Shanghai che perde lo 0,9% e Shenzhen l’1,45%, mentre Hong Kong è in ribasso dello 0,16%. Giù Sidney, in calo dello 0,32%. Cresce invece Seul, che guadagna lo 0,64%. Sostanzialmente stabile l’euro, a quota 1,1674 sul dollaro, contro l’1,1689 di ieri dopo Wall Street.