La nomina arriva da Papa Francesco, si tratterebbe di un incarico esclusivamente pastorale, in continuità con quello di Inviato Speciale della Santa Sede per la parrocchia di Medjugorje

Monsignor Henryk Hoser, arcivescovo-vescovo emerito di Warszawa-Praga, in Polonia, è stato nominato visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje. La carica a tempo indeterminato e ad nutum Sancte Sedis arriva da Papa Francesco. Si tratterebbe di un incarico esclusivamente pastorale, in continuità con quello di Inviato Speciale della Santa Sede per la parrocchia di Medjugorje, che mons. Hoser ricopre dall’11 febbraio 2017.

Medjugorje, mons. Hoser visitatore permanente

“La missione che mi viene affidata – ha detto Hoser subito dopo la nomina – è finalizzata all’implementazione pratica delle soluzioni pastorali in modo che la Chiesa possa meglio venire incontro alle necessità dei 2,5 milioni di pellegrini che ogni anno arrivano a Medjugorje”.

La stampa vaticana spiega, quindi, che la missione di visitatore apostolico intende porre una “peculiare attenzione” ai fedeli che si recano in pellegrinaggio a Medjugorje, per assicurare loro, e alla comunità parrocchiale locale, un accompagnamento stabile e continuo.

Il Vaticano non si pronuncia ancora sulle apparizioni mariane ma sembra che monsignor Hoser sia favorevole al riconoscimento.