L'allenatore argentino piace alla dirigenza madrilena e appare come il profilo giusto per la futura guida del Madrid

Zinedine Zidane non allenerà il Real Madrid la prossima stagione: il suo addio annunciato ieri, che ha indubbiamente colto di sorpresa tifosi e dirigenza Blancos, ha smosso il presidente Florentino Perez a cercare una soluzione. Non sarà facile, per il successore, ereditare il pesante patrimonio lasciato a Madrid da Zidane: il tecnico francese ha vinto le ultime tre edizioni della Champions League con il Real, un record già difficile da immaginare, ma nei fatti divenuto realtà.

In pole

Mauricio Pochettino (attuale tecnico del Tottenham) sembra essere in cima alla lista dei nomi per la futura panchina del Real: l’allenatore argentino, infatti, piace alla dirigenza madrilena e appare come il profilo giusto per la futura guida del Madrid.

Le alternative italiane

Oltre Pochettino, circolano diversi nomi di allenatori italiani in orbita Merengues: Allegri, il tecnico della Juventus, potrebbe essere l’alternativa giusta a Pochettino; così come Sarri e Conte (praticamente entrambi senza panchina) che potrebbero raccogliere il posto vacante sulla panchina madrilena.

Infine occhio all’ipotesi amarcord Fabio Cannavaro, che potrebbe tornare ai galacticos nei panni di tecnico: pare infatti che l’ex capitano azzurro (Campione del Mondo nel 2006) sia un altro italiano in lizza per aggiudicarsi un posto a sedere sulla panchina più ambita al mondo, quella del Real Madrid.