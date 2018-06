Per la prima volta in sei anni un azzurro raggiunge il quarto turno sulla terra rossa parigina, l'ultimo era stato Seppi nel 2012

Continua il momento di forma eccezionale per Marco Cecchinato. Il palermitano, nel terzo turno del Roland Garros, si è imposto in quattro set sullo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del ranking ATP, rimontando un set di svantaggio e chiudendo 6-1 al quarto. Per la prima volta in sei anni, un italiano torna negli ottavi di finale dello slam parigino. L’ultimo, nel 2012, era stato Andreas Seppi, che disputò una gran partita contro Novak Djokovic.

Il Ceck, invece, nel prossimo match se la vedrà con il vincente della sfida tra David Goffin e Gael Monfils. In ogni caso, un avversario non esattamente alla portata, ma comunque giocabile per Marco, che ha già dimostrato di poter competere col belga nella sfida giocata due settimane fa a Roma.