Il testo e la traduzione di "Dolor de cabeza"

“Dolor De Cabeza” è il nuovo singolo di Riki in collaborazione con i CNCO, contenuto nell’album “Live & Summer Mania”. Appena uscito è già tormentone, ed è schizzato in vetta alle classifiche di vendita. Ecco di seguito il testo e la traduzione.

Il testo di “Dolor de Cabeza” di Riki ft. CNCO

Mirando el celular chequeando sin parar

no me respondes nada o esto me anda

mal yo reconfirmo que mi texto te llegó

también confirmo que tú me estás ignorando

y luego de unos días de un silencio atroz

recibo un corazón y un mensaje de voz

como que entre los dos nada nada pasó

y ahora yo siento que esto se está complicando

y luego tú me haces pasar por ti

y en tu puerta recibo un texto y dice “estoy durmiendo”

y cuando vuelvo a verlo más extraño es que

a mi aquí me figura que túsigues escribiendo

Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar

pasearnos de la mano por toda la ciudad

me esquivas y me evitas con delicadeza

y la excusa de hoy es un dolorde cabeza

sería tan divertido que salgamos tú y yo

Primero dices si luego me dices que no

tú vienes y te vas con tanta sutileza

y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

De cabeza de cabeza

Dime amor que no te duele la cabeza la cabeza

De nuevo mi pantalla se vuelve a encender

me dices que a las siete nos podremos ver

te digo “dime donde” yo allí estaré

Y me dejas colgado sin una respuesta

y luego tú me haces pasar por ti

y en tu puerta recibo un texto

y dice “estoy durmiendo” y cuando vuelvo a ver

lo más extraño es que

a mi aquí me figura que túsigues escribiendo

Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar

pasearnos de la mano por toda la ciudad

me esquivas y me evitas con delicadeza

Y la excusa de hoy es un dolorde cabeza

sería tan divertido que salgamos tú y yo

Primero dices si luego me dices que no

tú vienes y te vas con tanta sutileza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

De cabeza de cabeza

Dime amor que no te duele la cabeza la cabeza

Porque será que siempre pasa así

Y nunca muestras ni un poquito de arrepentimiento

Y vuelve a suceder es una y otra vez

no sé por que razón es que te sigues escondiendo

a mi aquí me figura que tú sigues escribiendo

Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar

pasearnos de la mano por toda la ciudad

me esquivas y me evitas con delicadeza

Y la excusa de hoy es un dolorde cabeza

sería tan divertido que salgamos tú y yo

primero dices si luego me dices que no

tú vienes y te vas con tanta sutileza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

De cabeza de cabeza

Dime amor que no te duele la cabeza la cabeza

Traduzione di “Dolor de Cabeza” di Riki ft. CNCO

Guardo il cellulare, controllo senza sosta

Non mi rispondi o c’è qualcosa che non va

Ricontrollo che il testo ti sia arrivato

E con ciò confermo che mi stai ignorando

E dopo dei giorni di silenzio atroce

Ricevo un cuore e un messaggio vocale

Come se tra noi non fosse successo nulla

E sento che ora tutto questo si sta complicando

E dopo mi fai passare a prenderti

E alla tua porta ricevo un testo che dice “sto dormendo”

E quando torno a leggerlo la cosa che più mi fa strano è che

Qui (sullo schermo) mi segnala che tu stai ancora scrivendo

Io tutto ciò che voglio è invitarti a ballare

Passeggiare mano nella mano per tutta la città

Mi schivi e mi eviti con delicatezza

E la scusa di oggi è che hai il mal di testa

Sarebbe davvero divertente se uscissimo io e te

Prima dici di si, poi mi dici di no

Vieni e te ne vai con gran finezza

E la scusa di oggi è che hai il mal di testa

Di testa, di testa

Dimmi tesoro che non ti fa male la testa, la testa

Nuovamente lo schermo si accende

mi dice che alle sette ci potremo vedere

ti dico “dimmi dove” e lì mi farò trovare

E mi lasci in attesa senza una risposta

e dopo mi fai passare a prenderti

e alla tua porta ricevo un messaggio

e dice “sto dormendo”

e quando torno a guardarlo la cosa che più mi fa strano

è che mi segnala che ancora stai scrivendo

Io tutto ciò che voglio è invitarti a ballare

Passeggiare mano nella mano per tutta la città

Mi schivi e mi eviti con delicatezza

E la scusa di oggi è che hai il mal di testa

Sarebbe davvero divertente se uscissimo io e te

Prima dici di si, poi mi dici di no

Vieni e te ne vai con gran finezza

E la scusa di oggi è che hai il mal di testa

Di testa, di testa

Dimmi tesoro che non ti fa male la testa, la testa

Sarà che va sempre così

E non dimostri mai nemmeno un po’ di rimorso

E accade ancora un’altra volta

Non so per quale motivo ti stai ancora nascondendo

A me qui (sullo schermo) segnala che stai ancora scrivendo

Io tutto ciò che voglio è invitarti a ballare

Passeggiare mano nella mano per tutta la città

Mi schivi e mi eviti con delicatezza

E la scusa di oggi è che hai il mal di testa

Sarebbe davvero divertente se uscissimo io e te

Prima dici di si, poi mi dici di no

Vieni e te ne vai con gran finezza

E la scusa di oggi è che hai il mal di testa

Di testa, di testa

Dimmi tesoro che non ti fa male la testa, la testa