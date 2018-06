Testato un nuovo esame del sangue che può diagnosticare il tumore prima del suo manifestarsi

Una scoperta sensazionale che potrebbe salvare milioni di vite. Si tratta di un esame del sangue con il quale si riuscirebbero ad individuare frammenti di DNA rilasciati da alcuni tipi di cancro diagnosticando mesi o addirittura anni prima la malattia. A ragione il test è stato definito il “Santo Graal della ricerca sul tumore” avendo la capacità di individuare la patologia ancora prima del suo manifestarsi.

Test preciso e tempestivo nella diagnosi del tumore

La ricerca è stata condotta da un gruppo di ricercatori del Taussig Cancer Center della Stanford University e presentata alla conferenza annuale dell’American Society of Clinical Oncologists a Chicago. Lo studio ha coinvolto 1.600 persone, 749 sane e 878 a cui da poco tempo era stata data la diagnosi di tumore e il test si è rivelato attendibile nel 90% delle diagnosi.

Per l’esattezza ha individuato con una certa precisione oltre 10 tipi di cancro: carcinoma delle ovaie e del pancreas, del fegato e della cistifellea, linfoma e mieloma, cancro intestinale e infine cancro a polmone, testa e collo, prostata, stomaco e utero. La precisione del test ha spinto persino il National Health Service (NHS), il servizio sanitario inglese, ad adottare per attivare diagnosi immediate.

Il test, che entro cinque anni dovrebbe arrivare anche in Italia, avrà un costo compreso tra le 500 e le 1000 sterline. L’utilizzo di questo esame darebbe la possibilità non solo di ottenere un risultato preciso in quindici giorni ma permetterebbe di evitare anche procedure più complesse e invasive garantendo inoltre un margine più elevato di guarigione.