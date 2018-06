Occhi puntati sulla parata militare, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e esponenti del nuovo governo

Nemmeno il tempo di mettere mano al rituale passaggio delle consegne a Palazzo Chigi con Paolo Gentiloni che per il nuovo Governo a maggioranza M5S-Lega, guidato da Giuseppe Conte, iniziano i primi impegni ufficiali. Oggi infatti la Repubblica italiana festeggia 72 anni e, come di consueto, gli appuntamenti in giro per il Paese sono numerosi.

72esima Festa della Repubblica, gli eventi in programma

Si parte dall’Altare della Patria con la consueta deposizione di una corona. In seguito sarà il momento della parata militare, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e esponenti del nuovo governo. Come di consueto, il Quirinale aprirà al pubblico i propri Giardini dalle ore 15.00 ore 19.00.

A Palazzo Giustiniani la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati visiterà la mostra ‘L’Italia Costituzionale’, mentre a Piazza Montercitorio la Fanfara della Polizia sfilerà davanti al presidente della Camera Roberto Fico. Sempre a palazzo Montecitorio avverrà la premiazione delle scuole nell’ambito dell’evento ‘Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione’, con i presidenti del Senato e della Camera Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, oltre al ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.

Nel tardo pomeriggio sarà la volta di Gioventù Nazionale, ‘Fenix 2018’, con Giorgia Meloni. A Vicenza, il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà a Contrà Giuseppe Garibaldi. Chiude questa lunghissima giornata il raduno alla Bocca della verità, a Roma, dei ministri del MoVimento.

Governo Conte, le reazioni dall’Italia e dal mondo

Intanto continuano le reazioni nazionali ed internazionali dopo il giuramento di Conte al Quirinale davanti al presidente Mattarella. Dal canto suo, l’ex premier Paolo Gentiloni rivendica: “Abbiamo lasciato l’Italia meglio di 5 anni fa”. Il nuovo premier invece assicura: “Non siamo marziani e lo dimostreremo. Ora mettiamoci al lavoro per il Paese“.

Parla anche Luigi Di Maio: “Al lavoro per creare lavoro. È ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo orario”. Anche il capo del Viminale, Matteo Salvini, annuncia interventi urgenti come quello di “sforbiciare i 5 miliardi per l’accoglienza“.

“Evitare conflitti in Europa, avere un ruolo positivo e da protagonista. Sui migranti legalità e integrazione”, ha augurato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, rassicura: “Al G7 si sta guardando all’Italia in modo positivo”.

Una testimonianza di questa tendenza potrebbe venire dai mercati che festeggiano la nascita del nuovo governo dopo le giornate di passione legate all’incertezza politica. Spread subito in netto calo fin dalle prime battute, chiude a 226 Borsa in deciso rialzo a +1,49%. Segnali d’apertura da Europa e Germania. Messaggio di Juncker a Conte: “L’Italia avrà un ruolo di primo piano con la forza delle sue proposte”. La cancelliera tedesca Merkel apre alla collaborazione con Roma e anche il presidente russo Putin si augura una “collaborazione costruttiva” col nuovo esecutivo.

Infine è stata la volta dell’ambasciatore d’Italia negli Usa, Armando Varricchio, ricevuto alla Casa Bianca insieme a funzionari dell’ambasciata e delle istituzioni finanziarie internazionali per festeggiare il 72esimo anniversario della nascita della Repubblica. All’evento, organizzato in collaborazione con la National Italian American Foundation (NIAF), sono intervenuti tra gli altri il Segretario di Stato Mike Pompeo e l’ex Sindaco di New York e legale del Presidente Trump, Rudy Giuliani.

Nel corso dell’evento il Consigliere del Presidente Kellyanne Conway, che vanta origini italiane, ha dato lettura di un messaggio del Presidente Trump nel quale si sottolineano i legami profondi che uniscono i nostri due Paesi e il contributo di primo piano fornito alla vita politica, economica, culturale e sociale degli Usa da oltre 18 milioni di americani di origine italiana. Varricchio ha ricordato il giuramento del nuovo Governo e confermato il continuo impegno dell’Italia a rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti d’America. Italia e Stati Uniti. Anche il Segretario di Stato Pompeo è intervenuto per ricordare la proficua collaborazione tra Usa e Italia sui principali dossier, a cominciare dalla sicurezza e stabilità internazionali ed auspicato di potersi presto recare a Roma. Pompeo ha infine sottolineato il contributo che l’Italia continua a dare alla cultura americana.