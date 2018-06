Musica, buon cibo e passeggiate da gustare con prelibatezza

È arrivato finalmente il tanto sospirato ponte del 2 giugno. Un modo per riposare, passeggiare, mangiare e svolgere tante altre attività che non mancheranno nel weekend che va dal 2 al 3 giugno. Musica, buon cibo e passeggiate da gustare con prelibatezza.

A Mantova per il ‘Chamber Music Festival’

Mantova sarà teatro di questa grande kermesse, dedicata alla musica da camera, sino al 3 giugno. Oltre ad assistere ai concerti di eccellenti esecutori e alle esibizioni di complessi musicali formati da giovani esecutori under 15, in occasione del festival ci si può immergere nel fascino della città attraverso percorsi guidati, itinerari tematici, itinerari culturali e workshop.

A Brescia per il ‘Festival dei Laghi’

Il ‘Festival dei Laghi‘, di scena a Iseo (Brescia) sino a domenica 3 giugno, ha uno scopo ben preciso: valorizzare l’ambiente lacustre in tutti i suoi aspetti. Infatti l’evento ospita una trentina di laghi italiani e circa 10 europei, grandi e piccoli, pronti a mostrare ai visitatori tutta la loro bellezza.

Tra conferenze ed eventi enogastronomici, fiore all’occhiello del festival sarà la mostra mercato Bontàlago che propone le produzioni tipiche di ciascun territorio lacustre. Il Lake Street Food è infatti un punto ristoro presso il Porto Gabriele rosa dove, dalle ore 11 alle ore 22, si possono degustare i piatti tipici di lago. Ci sono anche spettacoli e attività sportive, dal nordic walking alle prove di kayak e vela.

A Genova per il ‘Che Festival!’

Sino a domenica 10 giugno il piazzale della sede di Music for Peace a Genova ospita una ‘città del divertimento‘ in cui lo spettacolo è volto a sensibilizzare le persone e raccogliere aiuti concreti per la pace e lo sviluppo della solidarietà tra i popoli. Infatti gli artisti partecipano gratis e sono pronti ad esibirsi sui due palchi, nell’area dibattiti, al campo sportivo polivalente per tornei di pallavolo, basket e calcetto. Da non perdere anche una mostra fotografica, due schermi giganti e punti di ristoro.

Nel pomeriggio si svolgono giochi e laboratori per i bambini ed esibizioni sportive. La sera, invece, sono in programma spettacoli con Dj, musicisti, attori e cabarettisti.

A Parma per il ‘City of gastronomy festival’

Il ponte del 2 giugno è all’insegna del gusto nella capitale della Food Valley, tra show cooking e dimostrazioni di chef stellati provenienti da sei nazioni, con tanti incontri e dibattiti dedicati alla cultura del cibo. Sabato 2 e domenica 3 giugno in piazza Garibaldi e in piazza Ghiaia sono di scena cooking show, temporary restaurant e incontri culturali; grazie ai Musei del Cibo, sono previsti anche laboratori dedicati ai bambini.

Inoltre domenica 3 giugno raggiunge il culmine la festa per il Palio delle Contrade. Sono previsti, nella piazza della Rocca, il Mercato Rinascimentale con Arti e Mestieri, esibizioni di giullari lungo le vie del Borgo e Cene Rinascimentali con vari spettacoli nelle Contrade.

A Firenze per la ‘Mostra del Chianti’

A Montespertoli (Firenze) si tiene sino al 3 giugno la 61esima edizione della ‘Mostra del Chianti‘, che raccoglie gli appassionati di buoni sapori e del buon bere nella culla del più famoso vino toscano. Particolare attenzione sul Chianti ma anche su prodotti tipici e tradizioni contadine. I produttori espongono in degustazione le loro etichette in piazza Machiavelli; in piazza del Popolo sono invece allestiti gli stand gastronomici di prodotti locali.

A Salerno per la ‘Festa del pescato di paranza’

Vuoi assaporare una buona paranza? Qualche occasione migliore se non quella offerta da Castellabate (Salerno), teatro della ‘Festa del pescato di paranza‘ sino a domenica 3 giugno. Protagoniste tutte le specialità del pescato, preparate dai ristoranti locali, e la classica pasta e fagioli con le cozze insieme a frittelle di mare, dolci e tanti altri prodotti tipici. Sono previsti momenti di intrattenimento musicale, mercatini gastronomici e laboratori artigianali.

A Bari per la Sagra Ciliegia ‘Ferrovia’

Sabato 2 e domenica 3 giugno le straordinarie ciliegie ‘ferrovia’ sono protagoniste di una golosa sagra di stampo tradizionale di scena Turi (Bari). Il programma prevede stand espositivi legati alla gastronomia, in particolar modo alla ciliegia regina della festa, e ai prodotti della tradizione del territorio. Da non perdere le mostre fotografiche e di pittura, l’esposizione di auto e mezzi agricoli del passato e visite guidate a masserie e luoghi d’arte della zona.

A Udine per ‘I Cjarsòns, la tradizione della Carnia’

A Sutrio, in provincia di Udine, si terranno il 3 giugno ‘I Cjarsòns, la tradizione della Carnia‘: evento dedicato ai ravioli carnici, che comprendono oltre 50 variazioni. Il loro ripieno varia in tutta la regione, da famiglia a famiglia. La ricotta è il prodotto base, il quale, viene impastato con una ricchissima varietà di ingredienti, fra cui spezie, frutta secca, uva sultanina, aromi orientali, erbe aromatiche, mele, mentuccia, erbe primaverili.

Piatto tipico friulano da abbinare con del buon vino!