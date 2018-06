Il centrale marocchino potrebbe salutare dopo una stagione di tensioni con Allegri. Garcia pronto a riabbracciarlo

Dopo una stagione turbolenta, con tanti contrasti con Max Allegri e il ruolo da protagonista in negativo negli episodi della sfida di Champions con il Real e della partita persa con il Napoli, il futuro di Mehdi Benatia potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il centrale marocchino, infatti, è molto richiesto all’estero, con Arsenal e Borussia Dortmund in prima linea per poterlo avere al centro della difesa. Sullo sfondo, anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Rudi Garcia, l’uomo che, di fatto, ha cambiato la carriera di Benatia nella stagione 2013/2014 alla Roma.

I bianconeri sono pronti ad ascoltare proposte, vista la questione caratteriale e considerando anche la carta d’identità del calciatore, che ormai recita trentun anni, e valutano le possibili alternative per il futuro. Oltre ad Alessio Romagnoli, da tempo nel mirino di Beppe Marotta, il nome buono potrebbe essere quello di Diego Godin, capitano dell’Atletico Madrid, garanzia di esperienza e rendimento.