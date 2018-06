Grande rimonta dell'azzurro, che torna al quarto turno a Parigi. Ora aspetta il vincitore della sfida tra Cilic e Johnson

Per sei anni il tennis italiano al maschile non aveva avuto rappresentanti negli ottavi di finale al Roland Garros, in questo 2018 d’oro saranno addirittura due. Dopo l’impresa di Marco Cecchinato di ieri, anche Fabio Fognini ha raggiunto il quarto turno, superando in rimonta il britannico Kyle Edmund, piegato 6-4 al quinto set sul Suzanne Lenglen, tutto ampiamente schierato dalla parte del Fogna. Il ligure, adesso, aspetta il vincente della sfida tra Marin Cilic e Steve Johnson, con il croato ampiamente favorito. In ogni caso, anche al cospetto del campione degli US Open 2014, l’azzurro si potrà giocare le sue carte.

Una grandissima prova di Fabio, che al cospetto di un avversario in grande forma si è imposto con tutta la sua classe, in una giornata particolarmente ispirata anche al servizio. Niente da fare per Edmund, che a soli ventitré anni avrà altre occasioni. Fognini, invece, può andare a caccia del suo miglior risultato al Roland Garros, quei quarti di finale raggiunti nel 2011, ma mai disputati a causa della fatica accumulata negli ottavi contro Montanes.