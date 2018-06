Quattro gli "italiani" nell'elenco dei 23: presenti anche il giovane della Fiorentina Milenkovic e Adem Ljajic

A meno di due settimane dal calcio d’inizio dei Mondiali di Russia 2018, i commissari tecnici sono chiamati agli ultimi tagli in vista della partenza per la Coppa del Mondo. Nella serata di ieri è arrivato l’elenco definitivo della Serbia, e le scelte del CT Krstajic sono destinate a far discutere.

Il selezionatore, infatti, ha escluso dalla lista per la Russia Matija Nastasic, preferendogli il difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic. Altri tre gli italiani presenti: il capitano Aleksandar Kolarov, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Adem Ljajic, che ha storicamente avuto un rapporto controverso con la propria nazionale.

Portieri: Marko Dmitrovic, Pedrag Rajkovic, Vladmir Stojkovic.

Difensori: Branislav Ivanovic, Aleksandar Kolarov, Nikola Milenkovic, Milan Rodic, Antonio Rukavina, Uros Spajic, Dusko Tosic, Milos Veljkovic.

Centrocampisti: Marko Grujic, Filip Kostic, Adem Ljajic, Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic, Luka Milivojevic, Nemanja Radonjic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic.

Attaccanti: Luka Jovic, Aleksandar Mitrovic, Aleksandar Prijovic.