Anche la sessione invernale si chiuderà in anticipo, la sera del 18 gennaio. Tutte le novità comunicate dalla FIGC

Rivoluzione sul calciomercato, a partire dalla prossima stagione. La FIGC ha comunicato nella giornata di ieri le annunciate novità per le scadenze del mercato dei trasferimenti per le squadre dei campionati di Serie A e Serie B. Arrivata la tanto attesa chiusura anticipata del mercato estivo, che adesso si dipanerà da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 ore 20.00, alla vigilia dell’inizio del campionato 2018/2019. Accolta, così, la richiesta dei club, che potranno iniziare la stagione con le rose al completo.

Ridotta anche, in maniera sensibile, la sessione invernale di calciomercato, che aprirà giovedì 3 gennaio e si chiuderà il 18 dello stesso mese, per evitare lungaggini che hanno spesso condizionato il rendimento dei calciatori in odore di cessione.