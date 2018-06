"Saranno i due provvedimenti che porterò al più presto all'esame del Parlamento", ha detto il vicepremier a margine del comizio a sostegno del candidato sindaco di Ragusa per il M5s, Antonio Tringali

Luigi Di Maio ministro a Ragusa

Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, così come il collega all’Interno, Matteo Salvini, sono in Sicilia per sostenere i candidati alle amministrative in alcuni paesi e annunciano i prossimi provvedimenti del governo.

Di Maio: “Al più presto reddito di cittadinanza”

“Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza. Saranno i due provvedimenti che porterò al più presto all’esame del Parlamento”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine del comizio a sostegno del candidato sindaco di Ragusa per il M5s, Antonio Tringali.

“Una delle prime cose che faremo è abolire i vitalizi perché la delibera è già pronta. Roberto Fico ci ha lavorato mentre si formava il governo”, ha poi reso noto. “Noi dobbiamo fare una cosa: darvi degli strumenti per cui quando volete cambiare le cose non dovete andare per forza a pregare un politico e quegli strumenti sono nel contratto di governo e li abbiamo messi nero su bianco: prima di tutto via il quorum ai referendum perché devono decidere quelli che vanno a votare non quelli che vanno al mare. Così nessun politico più si permetterà di dire ‘andate al mare, non andate a votare'” prosegue ancora Di Maio.

“Riccardo Fraccaro – aggiunge – è il primo nella storia delle nazioni occidentali ad essere ministro per la democrazia diretta e partecipata in Italia. Questo è importante perché noi non stiamo andando al governo per impadronirci del potere, noi vogliamo andare lì per restituirvelo il potere e per farlo non possiamo immaginare di far esistere il Movimento 5 stelle all’infinito”. Ed ha proseguito: “Il nostro è un governo di non condannati, venuto su bene. È il primo governo senza condannati dal ’94 a oggi. Con la Lega abbiamo costruito un esecutivo partendo dal programma. Non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta”.

Immagine profilo Facebook Luigi Di Maio