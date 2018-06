Sarà il Cittadella l’avversario del Frosinone nella semifinale dei playoff di Serie B. Il pareggio ottenuto al Tombolato dopo i tempi supplementari nella sfida con un nervosissimo Bari, alla luce del miglior piazzamento di classifica in regular season, regala il passaggio del turno agli uomini di Venerato, guidati da una doppietta del centrocampista Bartolomei, autore di due grandi gol con conclusioni da fuori.

Classico 4-3-1-2 per i veneti padroni di casa, con Schenetti alle spalle della coppia gol Vido-Kouamé. Grosso, nonostante le voci della vigilia, preferisce tenere in panchina il recuperato Cissé, e risponde schierando dal primo minuto Iocolano nel tridente, al fianco di Nené e Galano.

Bari che parte a ritmi altissimi, pressando a tutto campo i portatori di palla avversari, senza riuscire, però, a sfondare il muro eretto a difesa della porta protetta da Alfonso. Col passare dei minuti, il Cittadella prende il controllo della gara, abbassando la velocità e tenendo il pallino del gioco, per gestire il vantaggio offerto dal miglior piazzamento in regular season (in seguito alla penalizzazione inflitta ai pugliesi). In chiusura di prima frazione ci prova Nené, ma il colpo di testa del centravanti termina a lato.

A firmare il vantaggio dei galletti, in avvio di ripresa, è l’ormai classico sinistro a giro dal limite dell’area di uno scatenato Cristian Galano, arrivato al quindicesimo centro stagionale. La risposta dei padroni di casa è rabbiosa, e su un contropiede mal gestito Sabelli commette l’ingenuità di commettere fallo al limite dell’area. Sulla conseguente punizione, Bartolomei trova una gran botta che si infila sul palo difeso da Micai, sorpreso dalla conclusione del centrocampista amaranto.

Grosso, incassato il gol del pari, tenta il tutto per tutto inserendo dalla panchina Brienza e Cissé al posto di Iocolano e Sabelli, per un assetto più spericolato e arrembante. Nel giro di qualche minuto, però, arriva un’altra doccia fredda: ancora Bartolomei, eroe di giornata, firma il sorpasso del Cittadella, stavolta calciando perfettamente al volo dopo la respinta della barriera su una punizione. Da lì in poi, è solo un lungo assalto disperato da parte del Bari, che trova il gol del pari con Nené, che insacca da pochi passi su ribattuta, con la complicità del portiere Alfonso, mandando la gara ai supplementari.

Nell’extratime, come spesso capita, le due squadre sono particolarmente tese, e non riescono a incidere, frenate dalla paura di subire il gol che varrebbe l’eliminazione. La grande occasione capita sui piedi di Strizzolo, che però calcia addosso a Micai. Il secondo supplementare, invece, presenta scene da saloon: nel giro di pochi minuti sono espulsi prima Gyomber e poi Brienza, generando una grande rissa tra le panchine, che costa il rosso anche a Sabelli, già in panchina. Ad avanzare, dunque, sono i veneti, trascinati da Bartolomei.

TABELLINO

CITTADELLA-BARI 2 – 2 d.t.s.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Settembrini; Schenetti; Vido (dal 33′ s.t. Strizzolo), Kouamé (dal 42′ s.t. Pasa). All.: Venturato.

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli (dal 18′ s.t. Brienza), Gyomber, Marrone, Balcovec; Henderson, Basha, Tello; Galano (dal 31′ s.t. Floro Flores), Nené, Iocolano (dal 18′ s.t. Cissé). All.: Grosso.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Note: ammoniti Settembrini (C), Tello (B), Sabelli (B), Gyomber (B), Schenetti (C), Bartolomei (C). Espulsi Gyomber (B), Brienza (B) e Sabelli (B, dalla panchina).

Marcatori: 6′ s.t. Galano (B), 14′ e 24′ s.t. Bartolomei (C), 43′ s.t. Nené (B).