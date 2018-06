Al via i playoff del campionato cadetto, dopo il rinvio di una settimana dovuto alla penalizzazione dei galletti

Dopo il rinvio di una settimana a causa dell’attesa per la decisione sulla penalizzazione del Bari, che ha di fatto invertito il fattore campo, i playoff di Serie B sono finalmente pronti a partire, proprio con la sfida del Tombolato tra il Cittadella e i pugliesi, che decreterà l’avversaria del Frosinone nelle semifinali. In ragione del miglior piazzamento nella regular season, gli uomini di Venturato hanno a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno, mentre i galletti sono costretti a vincere per continuare a sognare la promozione. Queste le scelte di formazione dei due allenatori, a meno di un’ora dal calcio d’inizio.

Le formazioni ufficiali

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Settembrini; Schenetti; Vido, Kouamé. All.: Venturato.

BARI (4-3-3): Micai; Anderson, Gyomber, Marrone, Balcovec; Henderson, Basha, Tello; Galano, Nené, Iocolano. All.: Grosso.