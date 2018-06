Il serbo abbatte in tre set uno spento Fernando Verdasco. Grande sfida martedì tra l'austriaco e Sascha

Dopo una stagione sulla terra piena di alti e bassi, Novak Djokovic sembra aver ritrovato il proprio miglior gioco sul più bello, al Roland Garro. Sull’argilla rossa parigina, l’ex numero 1 del ranking ATP è tornato di prepotenza ai quarti di finale, eliminando in tre set uno spento Fernando Verdasco. Un’importante iniezione di fiducia per il serbo, che al prossimo turno se la vedrà con un avversario in grande forma, ma sicuramente ampiamente alla sua portata come l’azzurro Marco Cecchinato, autore di un successo capolavoro contro Goffin.

L’altro quarto di finale del Roland Garros già definito, invece, vedrà contrapposti, in quello che è ormai un grande classico del tennis su terra rossa, Dominic Thiem e Sascha Zverev. L’austriaco, che sulla carta aveva il compito più gravoso, ha piegato in quattro set le resistenze di Kei Nishikori, mai fortunato con il sorteggio negli ultimi mesi, mentre il numero 3 del ranking ATP si è imposto con grande fatica contro Karen Khachanov.

Per la terza volta consecutiva, infatti, dopo le sfide con Lajovic e Dzumhur nei turni precedenti, il tedesco si è dovuto impegnare a fondo per rimontare, per ben due volte, un set di svantaggio, chiudendo al quinto set dopo aver davvero rischiato l’eliminazione, contro il giovane bombardiere russo.