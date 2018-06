I padroni di casa si impongono per 3 a 0 sull'undici di Nesta al termine di una partita giocata alla perfezione. Di Stulac, Modolo e Pinato le reti del successo. Prossimo avversario il Palermo

Il Venezia si aggiudica il match a turno secco contro il Perugia per 3 a 0 e vola in semifinale dove, il prossimo 6 giugno, affronterà il Palermo. Di Stulac, Modolo e Pinato le reti del successo per la squadra di Pippo Inzaghi che ha così battuto il suo ex compagno di squadra nel Milan e nella Nazionale, Alessandro Nesta.

Al 30esimo del primo tempo Stulac regala il vantaggio alla squadra di Inzaghi al termine di un’azione sviluppatasi da un corner. L’assist vincente è stato di Garofalo. Per Stulac si tratta del settimo gol in questo campionato, compresi, dunque, i play off. Al 74esimo la rete della sicurezza. A siglarla è Modolo con un tap-in vincente. Nove minuti dopo, all’83esimo il suggello di Pinato che sfrutta l’assist di Zigoni.

GLI UNDICI INIZIALE

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano, Stulac, Suciu, Garofalo; Litteri, Geijko.

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Del Prete, Magnani; Buonaiuto, Bianco, Colombatto, Diamanti, Pajac; Cerri, Di Carmine.