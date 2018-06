Amazon aveva conseguito a gennaio una capitalizzazione di mercato di 700 miliardi di dollari

Amazon da record a Wall Street. L’azienda di Jeff Bezos fattura per la prima volta 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, portando il suo incremento in Borsa nell’anno a un solido 41%. Proprio come Apple, il gruppo dell’e-commerce è l’unica società ad aver superato questo livello.

Il trend positivo di Amazon

Soltanto 85 sedute fa, ovvero a gennaio, Amazon aveva conseguito una capitalizzazione di mercato di 700 miliardi di dollari. Cifre da record che testimoniano il trend positivo del colosso americano.