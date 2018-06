I due coetanei la costringevano ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di pubblicare foto e video ripresi a sua insaputa durante le violenze

Ridotta in schiavitù e stuprata da due ragazzi a Vasto, in provincia di Chieti. La vittima è una sedicenne che ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto ai carabinieri. Dal racconto è emerso che i due coetanei la costringevano ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di pubblicare foto e video ripresi a sua insaputa durante le violenze.

Gli autori delle sevizie, rinchiusi nell’istituto per minori di Casal del Marmo di Roma, sono accusati tra l’altro di concorso in riduzione in schiavitù, violenza sessuale di gruppo e cessione di stupefacenti.