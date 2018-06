Il bilancio è ancora provvisorio, ma sono già 25 i morti in Guatemala causati della disastrosa eruzione del Volcan de Fuego, un gigantesco vulcano alto 3.763 metri. Lo ha riferito l’agenzia guatemalteca per la gestione dei disastri, Conred. Diversi villaggi e comunità non sono ancora state ancora raggiunte dalle unità di soccorso.

Lord have mercy on Guatemala especially from the towns near that volcano . My God pic.twitter.com/NmL9DzqKUr

— Charles Mon (@CharlesMon3) 4 giugno 2018