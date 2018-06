Una delle vittime è morta carbonizzata. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri e personale del 118

Un drammatico scontro frontale avvenuto tra due auto intorno alle 5 nella zona di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, è costato la vita a tre persone. Lo si apprende dai vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto lungo la Flaminia Nuova nella zona di San Pellegrino. L’impatto frontale tra le due auto è stato particolarmente violento ed è avvenuto per cause in corso di accertamento.

Perugia, schianto frontale e incendio: 3 morti

