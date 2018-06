Italia-Olanda termina 1-1: i subentrati fanno la differenza. Zaza e Akè a segno

L’Italia pareggia all’Allianz Stadium 1-1 contro l’Olanda. Un risultato giusto per quanto visto in campo, con gli azzurri che nella prima parte del match hanno fatto meglio degli Oranges, cresciuti invece nella ripresa. Forse l’Italia meritava qualcosa di più, peccando indubbiamente di cattiveria sotto porta e di concentrazione in alcune fasi della partita.

Per gli azzurri a segno Simone Zaza, subentrato a Belotti. Negli ultimi minuti del match, trova il goal del definitivo pareggio l’olandese Akè (anche lui subentrato), che batte di testa Perin.

Ecco i voti e le pagelle assegnate dalla redazione di Si24 ai giocatori in campo questa sera.

Le pagelle

Italia (4-3-3) ct Roberto Mancini

Perin 7.5: Praticamente inoperoso nel primo tempo, si dimostra invece grande protagonista nella seconda frazione. Ottimi i suoi interventi, salvando più volte la porta azzurra.

Zappacosta 6: Un po’ distratto e non sempre impeccabile in alcune giocate. Può fare indubbiamente di più.

Rugani 7: Ottima prova la sua: sempre preciso e pulito negli interventi, il difensore della Juventus compie diligentemente il suo lavoro.

Romagnoli 6.5: Attento nelle chiusure. E’ un po’ calato, come i suoi compagni, nel secondo tempo.

Criscito 6 : Uno dei migliori dell’Italia nel primo tempo. Peccato per l’espulsione rimediata nel secondo tempo: positiva comunque la sua prestazione.

Cristante 6.5: Presente in molte offensive azzurre: il centrocampista dell’Atalanta, nonostante la giovane età, dimostra grande personalità.

Jorginho 7: Ottime verticalizzazioni, vero metronomo degli azzurri: grande lavoro in cabina di regia oggi per lui.

Bonaventura 6.5: Riesce a dare grande sostanza al centrocampo azzurro. Può fare ancora di più, ma ha sicuramente destato sensazioni positive a Mancini.

Verdi 5.5: Pesa sulle sue spalle il goal divorato nel primo tempo a tu per tu con Cillessen. Non è certo il giocatore visto a Bologna, ma gli spunti non gli mancano neanche con la maglia azzurra. Ha solo bisogno di tempo.

Belotti 5.5 : Sbaglia clamorosamente un goal a metà primo tempo. Tanta voglia, tanta grinta: cerca il goal con insistenza ma non riesce a siglarlo. E pensare che era partito bene segnando, ma era in fuorigioco.

Insigne 6.5: Non brilla con giocate personali ma riesce, con i suoi numeri e con la sua intelligenza, a far giocare bene la squadra e in particolare il reparto offensivo.

De Sciglio 6: Lavora facendo il suo lungo la fascia d’appartenenza. Ordinato in entrambe le fasi.

Chiesa 7: Più che buono l’ingresso in campo del giocatore della Fiorentina. Propizia il goal di Zaza e per poco sfiora il 2-0 con una rete personale.

Zaza 7.5: Apporto importante oltre il goal. Simone ha fame, e lo dimostra segnando e mettendosi a servizio della squadra.

Bonucci 6: Leonardo Bonucci entra a freddo, in una situazione di inferiorità numerica. Il numero 19 rossonero fa quel che può.

Baselli: S.V.

Pellegrini: S.V.

Olanda (3-4-1-2) ct Koeman

Cillessen 7.5: Para di tutto nel primo tempo. Nel secondo è attento in diverse circostanze, grande prova la sua.

Van Dijk 6: Il migliore dei tre di difesa. Non è facile contenere Belotti ma lui, con tanta esperienza, ci riesce. Non impeccabile però nella chiusura su Zaza in occasione del vantaggio azzurro.

De Ligt 5.5: Non una partita indimenticabile la sua: spesso si lascia cogliere di sorpresa (specie nella prima frazione).

Blind 6: Un po’ in ombra per tutto il match: non in una delle sue serate migliori, ma sempre utile per la sua squadra.

Hateboer 5.5: Male nella prima frazione: perde spesso le marcature e fa fatica sulla fascia di destra.

Vormer 6: Gioca a servizio della squadra facendo il suo. Gioca una partita nella norma, senza particolari squilli.

Wijnaldum 6: Anche lui sulla sufficienza. Non è certamente il giocatore visto a Liverpool, ma è sicuramente uno dei punti di riferimento di questa Olanda.

De Roon 6: Cattivo e roccioso negli interventi. Non tira mai indietro la gamba, non concedendo un centimetro all’avversario.

Depay 6.5: Non riesce mai ad essere pericoloso nel primo tempo. Molto bene, invece, nel secondo tempo, con spunti interessanti che dimostrando parte del suo repertorio.

Vilhena 6.5: Uno dei migliori nella prima frazione dell’Olanda (in generale piuttosto in chiaroscuro). Bravo a chiudere nelle diagonali, pressando bene gli avversari.

Babel 6: Fatica molto nel primo tempo. Cresce anche lui nel secondo, come tutta la sua squadra che lo mette in condizione di fare meglio in zona offensiva.

Janmaat 6: Gioca una partita molto ordinata. Si merita la sufficienza: lavoro pulito il suo.

Akè 7.5: Entra, segna e cambia la partita. Il calciatore del Bournemouth firma il definitivo 1 – 1 e per poco non sfiora la rete del successo, a pochi minuti dalla fine del match.

Berghius 6.5 : Si cala immediatamente nel match dimostrando di essere in discreta forma fisica. Buon ingresso il suo.

Promes: S.V.

Weghorst: S.V.

Elia: S.V.