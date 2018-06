Gli azzurri del Mancio contro l'Olanda, per rifarsi dopo la batosta francese

In diretta dall’Allianz Stadium di Torino Italia-Olanda, terza amichevole di questo primo iter azzurro targato Roberto Mancini. La Nazionale italiana, di scena questa sera ore 20.45 contro gli olandesi di Koeman, cerca il riscatto dopo il 3-1 rimediato in Francia, a Nizza, contro i cugini d’oltralpe.

Italia e Olanda di fronte, dunque, in un match amichevole: un rammarico non vedere entrambe (perché eliminate) ai mondiali in Russia 2018, due nobili decadute del calcio internazionale che adesso tentano, a fatica, di risollevarsi e ritornare allo spolvero d’un tempo.

Servirà, per questo, pazienza ad Italia ed Olanda che intanto si mettono in marcia: questa sera, nonostante si tratti d’un match amichevole, nessuno concederà nulla all’avversario. Nell’Italia fuori Balotelli, il migliore insieme a Bonucci (anche lui assente) di queste prime due uscite azzurre con Mancini in panchina: spazio al Gallo Belotti, punta di diamante sostenuta dalle due ali Verdi ed Insigne.

In difesa, invece, il duo centrale sarà composto dalla ‘linea verde’ Caldara-Romagnoli (47 anni in due), con Perin tra i pali a difendere la porta dell’Italia.

Tra i Tulipani, invece, Kluivert e Depay sono da bollino rosso per la retroguardia azzurra, che deve tentare d’arginare i due fantasisti oranges dalle spiccate doti tecniche e fisiche (entrambi molto rapidi e dotati di un buon dribbling). Infine, interessante il derby bergamasco a centrocampo tra Hateboer e Cristante (Caldara completa il tris orobico), anche se il laterale olandese agirà più lungo il suo out di competenza (quello destro), mentre Bryan Cristante si riserva il compito di filtro del centrocampo azzurro.

TABELLINO

ITALIA-OLANDA 0 – 0

Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne.

A disposizione: Donnarumma, Sirigu, Bonucci, D’Ambrosio, De Sciglio, Baselli, Florenzi, Mandragora, Pellegrini, Balotelli, Berardi, Chiesa, Politano, Zaza.

Ct: Roberto Mancini.

Olanda (4-3-1-2): Cillessen; Hateboer, van Dijk, de Ligt, Blind; Wijnaldum, De Roon, Vormer; Vilhena; Babel, Depay.

A disposizione: Zoet, Padt, Janmaat, Aké, Berghuis, Strootman, Kluivert, De Vrij, Elia,Weghorst, Kongolo.

Ct: Ronald Koeman.

Arbitro: Bezborodov (Russia).

Ammoniti: De Roon (O), Depay (O)

Espulsi