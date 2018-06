Vittime sono due agenti del servizio controllo emissioni gas di scarico della polizia municipale, che fortunatamente non hanno riportato alcuna ferita

Stavano passando con la loro camionetta da via Volturno all’altezza dell’Amap, quando il veicolo è stato improvvisamente colpito da un sasso di medie dimensioni, mandando in frantumi il vetro laterale destro. È accaduto questo pomeriggio a Palermo: vittime sono due agenti del servizio controllo emissioni gas di scarico della polizia municipale, che fortunatamente non hanno riportato alcuna ferita.

Identificato immediatamente l’autore del gesto, un 42enne di nazionalità romena, che è stato arrestato e condotto in caserma al Comando di via Dogali. Da capire ancora quali siano state le motivazioni del folle gesto, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze.