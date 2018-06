Lucio Allocca è stato trasportato d'urgenza al Cardarelli di Napoli

Lucio Allocca, attore 74enne famoso per il ruolo del vigile Otello Testa di “Un posto al sole”, è stato ricoverato d’urgenza. L’attore la notte scorsa ha accusato un malore al cuore ed è stato immediatamente trasportato in ambulanza dalla sua abitazione del Vomero al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Giunto in ospedale, come riferisce Il Mattino di Napoli, è stato rivelato un infarto in atto e Allocca è stato operato d’urgenza con un intervento di angioplastica e con l’inserimento di uno stent. Secondo alcune indiscrezioni l’attore sarebbe fuori pericolo e in buoni condizioni cliniche.

Foto da Twitter