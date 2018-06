I due novelli sposi andranno temporaneamente a vivere accanto a una coppia a loro molto legata

E mentre gli sposini reali si godono il viaggio di nozze (chi parla del Canada chi della Namibia…) già si discute del loro ritorno. Harry e Meghan infatti si prevede che rientrino in tempo per il Trooping the Colour, la parata di inizio estate organizzata in onore della regina in programma il 9 giugno. Ma dove andranno a vivere i due novelli sposi?

Se fino ad ora sono stati vicini di casa di William e Kate a Kensington Palace, sembra che abbiano già pensato al trasloco. Una casa di campagna sulle colline di Cotsworlds immersa nel verde per allontanarsi dai riflettori della città e con due dirimpettai niente male. I duchi di Sussex infatti vivranno per due anni ma in affitto, accanto a David e Victoria Beckam.

Harry e Meghan, dal Cotsworlds allo York Cottage

“Meghan ama il Cotswold, si è innamorata della tenuta la prima volta che l’ha vista”, dichiara una fonte del Us Weekly che descrive anche la tenuta, nota come WestfieldLarge, circondata da un giardino di circa 2 mila ettari. Attorno inoltre vi sarebbero stati installate una serie di telecamere di sorveglianza per tenere a bada gli occhi indiscreti dei più curiosi.

Terminato poi il periodo in campagna i due dovrebbero nuovamente spostarsi nel castello regalato loro dalla regina. In molti sostengono infatti che la sovrana abbia offerto al nipote Harry e all’ex attrice Meghan Markle come dono di nozze lo York Cottage in cui abitarono i nonni della regina, la regina Mary e re Giorgio V. Recentemente il castello, ricevuto in eredità dal padre, era stato affidato dalla regina Elisabetta al marito Filippo che lo utilizzava per ricevere i suoi ospiti.