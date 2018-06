"Votate Fortunello che tutto diventa più bello", conclude

Ha raggiunto quasi il milione di visualizzazioni un video pubblicato su Facebook in cui il sindaco Fortunello di Mileto, un comune in provincia di Vibo Valentia, elenca le sue promesse ai cittadini in caso di rielezione.

“Lavorerete tutti, toglierò la disoccupazione, toglierò il degrado”, annuncia nel suo proclamo. “Farò l’ospedale con mille posti letto, l’acqua sarà potabile e avrete anche l’acqua frizzante direttamente dal rubinetto di casa. Gli anziani hanno diritto al riposo, farò delle poltrone in piazza con i loro nomi”.

Non è difficile fare un paragone con Cetto La Qualunque, il sindaco calabrese interpretato da Antonio Albanese.

