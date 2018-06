Il ragazzo è stato fermato dalla Polfer, identificato e costretto a cancellare le immagini dallo smartphone. Sono in corso le indagini

Un giovane si è scattato un selfie nella stazione di Piacenza, mentre dietro di lui il 118 stava soccorrendo una donna da poco investita da un treno. Il ragazzo è stato fermato dalla Polfer, identificato e costretto a cancellare le immagini dallo smartphone. Sono in corso le indagini.

Piacenza, scatta selfie con donna investita da un treno: fermato

Fa la “V” di vittoria con le mani e tiene in mano il cellulare per scattare un selfie, mentre dietro sui binari sono in corso le operazioni di soccorso della donna. L’episodio, avvenuto lo scorso 26 maggio, è stato documentato dallo scatto del giornalista Giorgio Lambri, pubblicato sul quotidiano Libertà.

La polizia ferroviaria sta esaminando il caso del ragazzo, che ha opposto qualche resistenza quando le forze dell’ordine lo hanno obbligato a cancellare gli scatti, ma sembra che non si possano configurare reati a suo carico.

Sulla dinamica dell’incidente ferroviario stanno ancora indagando gli inquirenti. La donna, una canadese, era scesa dalla parte sbagliata, forse per un problema alle porte del treno, ed era rimasta incastrata sotto al convoglio. I soccorsi sono arrivati immediatamente e la donna è stata trasportata in ospedale, dove, dopo un delicato intervento chirurgico, le è stata amputata una gamba.