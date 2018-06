Vittoria sofferta per il gigante croato, che al prossimo turno se la vedrà con del Potro

Si chiude agli ottavi di finale la corsa di Fabio Fognini al Roland Garros. Nel quarto turno sulla terra rossa parigina, l’azzurro si è arreso al quinto set al numero 4 del ranking ATP Marin Cilic, in una partita che lascia tanti rimpianti per un quinto parziale che poteva girare diversamente.

Il croato, più abituato a giocare certe partite, parte forte, mentre Fabio sembra muoversi male a causa dei problemi che si porta dietro ormai da qualche settimana e che lo avevano costretto a ricorrere al medical time out già sabato con Edmund. Il 6-1 subito nel secondo set, però, rappresenta il momento della svolta per Fognini, che ritrova le sensazioni migliori per portare a casa il terzo.

Nel quarto parziale è battaglia su ogni punto, ma Fognini dà l’impressione di averne di più, una percezione confermata dai fatti al tiebreak, chiuso 7-4 dal ligure per portare la partita al quinto. L’inerzia del match sembra ormai essere dalla parte del numero uno italiano, ma nel settimo game, dopo aver avuto la palla del 4-3, Fognini cede il servizio e spiana di fatto la strada al suo avversario, pronto a cogliere l’occasione per guadagnarsi un quarto di finale con Juan Martin del Potro.