L'attaccante del Liverpool recupera per la Coppa del Mondo: c'è il suo nome nella lista diramata da Hector Cuper

Dopo la grande paura dell’infortunio in finale di Champions, arrivano notizie positive per Mohamed Salah. L’attaccante del Liverpool, infatti, sta recuperando dal problema alla spalla, postando foto del suo percorso riabilitativo sui social, ed è stato incluso dal CT Cuper nell’elenco dei 23 convocati per la spedizione dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018.

إليكم القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في @FIFAWorldCup

🇪🇬#ThePharaohs pic.twitter.com/monFKphSHm — Egypt National Football Team (@Pharaohs) 4 giugno 2018