Una prostituta di origine africana ha riportato gravi ustioni su gran parte del corpo ed è stata ricoverata in condizioni gravissime. I carabinieri ricercano l'autrice dell'aggressione

Una prostituta di origine africana è stata sfigurata con dell’acido da una rivale, durante una lite a Torino. La donna ha riportato gravi ustioni su gran parte del corpo ed è stata ricoverata in condizioni gravissime. I carabinieri ricercano l’autrice dell’aggressione.

Torino, lite fra prostitute: una ferita dall’acido

Non sono ancora certe le cause della lite tra le due prostitute. I carabinieri, che indagano sul caso, stanno ascoltando alcuni testimoni che hanno visto una donna aggredire una ragazza in Corso Giulio Cesare a Torino e hanno dato l’allarme. Tra le ipotesi degli inquirenti c’è anche quella di una vendetta da parte di un’altra prostituta, non ancora rintracciata.