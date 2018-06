Espn spiega come lo staff del Liverpool fosse preoccupato che il portiere avesse riportato una commozione cerebrale per uno scontro con Sergio Ramos due minuti prima di concedere l'incredibile gol a Benzema

Loris Karius

Primavera da dimenticare per Loris Karius. A pochi giorni dalla disastrosa finale di Champions contro il Real Madrid, il portiere è volato negli Stati Uniti dove si è sottoposto lo scorso 31 maggio, a Boston, ad una visita neurologica. A riportare la notizia è Espn che spiega come lo staff del Liverpool fosse preoccupato che il portiere tedesco avesse riportato una commozione cerebrale per uno scontro con Sergio Ramos esattamente due minuti prima di concedere l’incredibile gol a Benzema.

Il portiere si sottopone a un controllo neurologico

A qualcuno è venuto il sospetto che il colpo rimediato ad inizio secondo tempo contro Ramos avesse mandato in confusione Karius. Il Liverpool ci ha pensato seriamente e, dal momento che Karius, dopo la finale, è volato negli Stati Uniti in vacanza, lo staff dei Reds ha disposto che l’estremo difensore venisse visitato a Boston dal dottor Ross Zafonte, specialista al Massachussetts General Hospital. Il Liverpool non ha commentato la notizia e non sono stati resi noti gli esiti del consulto.