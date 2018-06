Nato a Castellone, in provincia di Cremona il 25 settembre del 1936, nipote di Alda Merini, nel 1970 era diventato segretario della Fim, l'organizzazione dei metalmeccanici della Cisl

È scomparso all’età di 81 anni il sindacalista ed ex segretario della Cisl Pierre Carniti. Il decesso è avvenuto all’ospedale generale Madre Giuseppina Vannini a Roma dove l’uomo era ricoverato da giorni. Nelle ultime ore le condizioni di salute erano peggiorate.

Chi era Pierre Carniti, nipote di Alda Merini

Nato a Castellone, in provincia di Cremona il 25 settembre del 1936, nipote di Alda Merini, nel 1970 era diventato segretario della Fim, l’organizzazione dei metalmeccanici della Cisl, di cui era diventato poi segretario dal 1979 al 1985. Ricoprì il ruolo di parlamentare europeo dal 1989 al 1999 e fu eletto senatore, tra le fila del Psi, dal 1993 al 1994.

Il ricordo al Senato

L’Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Pierre Carniti, ricordato nelle ultime ore da numerosi esponenti di partiti politici e organizzazioni sindacali. Tra questi Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl. “Pierre è stato per i lavoratori italiani e per tutti noi un punto di riferimento costante ed una guida morale e politica. È stato un sindacalista che ha segnato con la sua azione sindacale davvero un’ epoca. Lascia un vuoto enorme nella società italiana. Non lo dimenticheremo mai”.

“Ci lascia un uomo giusto, un grande sindacalista sempre capace di innovare, un amico dei lavoratori, un fine intellettuale”, scrive su Twitter Susanna Camusso. “A lui, pur nelle differenze abbiamo guardato come a un punto di riferimento. Ci, mi, lascia un vuoto enorme”.