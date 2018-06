I più affidabili tra gli estremi difensori e la divisione in fasce in base alla difficoltà di girone e tabellone

Il campionato di Serie A è ormai archiviato da un paio di settimane, ma i fantallenatori più accaniti sono già al lavoro per le prossime sfide. C’è chi si porta avanti in vista dell’asta di agosto, iniziando a monitorare nuovi acquisti esotici e giovani promesse, e chi invece, per evitare crisi di astinenza, è pronto a iniziare il Fantamondiale, una competizione tanto divertente quanto complicata da organizzare, a causa delle difficoltà dettate dalle eliminazioni di squadre e, conseguentemente, giocatori.

Tante le modalità con cui questo gioco viene proposto in Italia, e in dipendenza del formato è anche consigliabile operare in maniera diversa in sede di scelta dei giocatori che andranno a comporre la rosa, in base alla possibilità di rimpolparla o meno nei turni successivi. In ogni caso, qualunque sia il format prescelto, Si24 non abbandona i suoi fantallenatori e propone la guida al Fantamondiale di Russia 2018, partendo, ovviamente, dai portieri, ruolo chiave in una simile competizione.

Nella griglia che segue sono riportati, divisi per fasce, i portieri delle 32 nazionali che parteciperanno alla Coppa del Mondo. Inevitabile, per una squadra vincente, partire da un numero 1 che garantisca pochi gol subiti e la certezza (anche se le sorprese sono dietro l’angolo) di poter andare fino in fondo e giocarsi gli ultimi turni, evitando di lasciare la porta sguarnita. In tal senso, meglio affidarsi a chi difende i pali di una big, come lo spagnolo De Gea, o il romanista Alisson, miglior portiere della Serie A – anche per il fantacalcio – nell’ultima stagione e titolare del Brasile a discapito di Ederson del Manchester City.

Più spinosa, invece, la situazione che riguarda l’uomo copertina di questo articolo, Manuel Neuer. Il portierone del Bayern Monaco ha avuto una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, ma grazie al recupero per il finale di campionato è stato inserito nella lista dei convocati del CT della Germania Löw per i Mondiali di Russia 2018, insieme a Kevin Trapp e Marc-Andre Ter Stegen, disputando da titolare le amichevoli dei tedeschi. Il ballottaggio, almeno sulla carta, sarebbe con Ter Stegen, titolare del Barcellona, ma la numerazione scelta (1 a Neuer, 22 al possibile erede) lascia presumere che sarà ancora Manuel a difendere i pali per Die Mannschaft.

Un altro profilo particolare è quello che riguarda l’Inghilterra, per la prima volta da Euro 2012 priva di Joe Hart. Jack Butland sembrava destinato a raccoglierne l’eredità, ma le prestazioni di Pickford con la maglia dell’Everton gli hanno consentito di guadagnarsi i galloni di titolare, come testimoniato dalle ultime amichevoli.

Qualora non riusciste ad accaparrarvi uno dei migliori portieri (per intenderci quelli della prima fascia), il consiglio è di combinare due numeri 1 all’interno dello stesso girone e scegliere chi schierare in base alla difficoltà della partita. Una buona coppia, per esempio, potrebbe essere quella composta da Ospina e Szczesny, inseriti in un girone equilibrato, ma con buona probabilità di passare entrambi il turno.

Questa la griglia dei portieri, fascia per fascia:

Prima fascia: Alisson Becker (Brasile), David De Gea (Spagna), Hugo Lloris (Francia), Manuel Neuer (Germania).

Seconda fascia: Jordan Pickford (Inghilterra), Thibaut Courtois (Belgio), Willy Caballero (Argentina), Rui Patricio (Portogallo), Fernando Muslera (Uruguay).

Terza fascia: Wojciech Szczesny (Polonia), David Ospina (Colombia), Danijel Subasic (Croazia), Yann Sommer (Svizzera), Kasper Schmeichel (Danimarca), Robin Olsen (Svezia), Guillermo Ochoa (Messico), Vladimir Stojkovic (Serbia).

Quarta fascia: Abdoulaye Diallo (Senegal), Pedro Gallese (Perù), Keylor Navas (Costa Rica), Igor Akinfeev (Russia), Francis Uzoho (Nigeria), Hannes Haldorsson (Islanda), Mohamed El Shenawy (Egitto).

Quinta fascia: Abdullah Al-Mouaiouf (Arabia Saudita), Bono (Marocco), Alireiza Benanvand (Iran), Matthew Ryan (Australia), Seung Gyu-Kim (Corea del Sud), Jaime Penedo (Panama), Mouez Hassen (Tunisia), Eiji Kawashima (Giappone).