"Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso", ha confessato

“Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo!”, ha confidato Eva Grimaldi in un’intervista esclusiva al settimanale “Chi”, in edicola mercoledì 6 giugno. “Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso”, ha aggiunto.

La Grimaldi aveva deciso di rendere pubblica la sua relazione con Imma Battaglia durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. E adesso, si preparano per il grande giorno: “Sarà un matrimonio originale ed elegante, sicuramente non scontato. Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa del Campidoglio, dove Imma ha lottato tanto per le unioni civili quando era in Consiglio Comunale”, ha svelato la Grimaldi.

“Ho deciso di chiedere la mano a Eva perché è il punto fermo della mia vita”, ha deto Imma Battaglia a “Chi”.