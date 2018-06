Ore di grande fermento in casa nerazzurra: obiettivo il talento brasiliano. Per Cancelo possibile futuro al Wolverhampton

La qualificazione in Champions League, unita all’ambizione del gruppo Suning, è un traino importante per il prossimo calciomercato dell’Inter, decisa a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, pur mantenendosi nel recinto delimitato dai paletti del Fair Play Finanziario (attese in questo senso cessioni di giovani nei prossimi giorni). L’ultimo nome sul taccuino di Ausilio è quello del brasiliano Malcom, fantasista del Bordeaux accostato anche al Chelsea nei giorni scorsi.

La dirigenza nerazzurra ha incontrato emissari dell’entourage del calciatore e del club francese per intavolare la trattativa, che al momento si presenta in salita: la richiesta dei girondini è stata di 50 milioni, ma l’Inter, con la formula giusta, è disposta a spendere una cifra importante per arrivare all’esterno classe 1997.

Sembra destinato a essere lontano da San Siro, invece, il futuro di Joao Cancelo, non riscattato entro i termini fissati dal Valencia per esercitare l’opzione. Il terzino portoghese, infatti, potrebbe esser dirottato dal suo agente Jorge Mendes al Wolverhampton, squadra satellite del procuratore fresca di promozione in Premier League, dove già quest’anno hanno militato elementi fuori categoria per la Championship come Ruben Neves.