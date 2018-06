Il palermitano incredulo a fine partita: "Sono stato ripagato di tutti i sacrifici fatti in questi anni"

Giornata da sogno per Marco Cecchinato, che nei quarti di finale del Roland Garros ha avuto la meglio sull’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. Queste le prime parole del palermitano, nell’intervista flash ai microfoni di Alex Corretja di Eurosport: “Non mi rendo conto di dove sono in questo momento. Sui primi match point che ho avuto lui ha centrato più volte la linea, ho iniziato quasi a non crederci più, ma è stato fondamentale insistere e sul quarto match point ho giocato una gran risposta”.

Una grande gioia per Cecchinato, il primo italiano in una semifinale slam a distanza di 40 anni da Barazzutti a Parigi: “Ho iniziato convinto, non avevo niente da perdere. Dopo un gran bel primo set ho pensato di poterci credere veramente, sono stato sempre aggressivo e coraggioso, convinto di poter vincere anche contro Novak Djokovic. Alle spalle di questo risultato ci sono tanti anni di lavoro, palestra e sacrifici, adesso sono arrivato qui ed è incredibile, rifarei tutto da capo”.