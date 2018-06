Dal Massachusetts General Hospital arrivano conferme: disfunzione spazio-visiva per Karius, in uno scontro con Ramos, prima dei due errori costati al Liverpool la Champions

Loris Karius

“Karius a Kiev ha subito una commozione cerebrale. I sintomi e i segnali suggerivano l’esistenza di una disfunzione spaziale-visiva oggettivamente rilevata. Tale deficit può avere influito negativamente sulla prestazione”.

Questo il responso del Massachusetts General Hospital, dove Loris Karius ha effettuato un’ulteriore visita cerebrale. Il portiere del Liverpool infatti, noto protagonista in negativo tra i Reds durante la finale di Champions League (due i suoi errori fatali, che hanno di fatto regalato la Coppa al Real Madrid), pare che abbia subito durante il match una commozione cerebrale, che abbia influito sulla sua prestazione.

Lo scontro con Ramos

È possibile – come evidenzia l’ospedale di Boston – che il portiere Reds abbia subito una commozione cerebrale durante uno scontro di gioco avvenuto al 48′ con Sergio Ramos. Appena due minuti prima del primo errore di Loris Karius, il rinvio sbagliato che ha concesso la rete del vantaggio Blancos firmato Benzema.

Si rialza, dunque, il polverone intorno al portiere Karius, di nuovo nell’occhio del ciclone questa volta però come vittima incolpevole dei suoi stessi errori. La possibilità che la ‘disfunzione spaziale-visiva‘ sia stata la ragione delle grossolane papere resta, di certo, un’ipotesi: forse, trovare una ragione scientifica dietro gli errori umani, può alleggerire l’animo di Karius, e caricarlo così verso un pronto recupero psico-fisico per ritornare in campo più in forma di prima.

Ma una cosa è certa, se la commozione cerebrale è stata la causa scatenante dei suoi errori, anche Sergio Ramos verrebbe messo nel mirino. I suoi interventi duri nell’arco del match, stando così le cose, avrebbero compromesso una finale, mettendo prima ko l’elemento offensivo più pericoloso (Salah) e poi il portiere avversario (Karius).