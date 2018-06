"Ringrazio il pg perché non ha capito nulla. Io non solo so il diritto, io glielo insegno", ha detto l'ex re dei paparazzi imputato per i 2,6 milioni di euro in contanti nascosti al Fisco

Fabrizio Corona non conosce pace. Il sostituto procuratore ha chiesto, durante la prima udienza del processo d’appello al tribunale di Milano, una condanna a 2 anni e 9 mesi più la confisca del tesoretto per l’ex re dei paparazzi. Il fotografo è imputato infatti per i 2,6 milioni di euro in contanti nascosti nel controsoffitto dell’appartamento della sua collaboratrice e in una banca di Innsbruck, in Austria.

La richiesta avanzata dal pg non è andata giù a Corona che, fuori dall’aula, ha espresso sarcasticamente: “Ringrazio il pg perché non ha capito nulla. Io non solo so il diritto, io glielo insegno”. “L’impugnazione della Procura è inammissibile, nel processo abbiamo sentito già 60 testimoni, chiedere due anni e nove mesi ora è vergognoso, non ha capito un c…“, ha commentato Corona.

In prossimità della nuova udienza, fissata per il 21 settembre, Corona ha ammesso: “La testa a posto io non la metterò mai. Fa parte dell’essere e della follia. Io sono genio e sregolatezza. Ma il caos bisogna governarlo”.

Milano, il botta e risposta tra Corona e Matteo Salvini

L’ira di Corona si è abbattuta pure sul ministro degli Interni Matteo Salvini. “Non mi sento rappresentato da un Luigi Di Maio o da un Matteo Salvini – ha affermato -. Se Salvini è ministro dell’Interno, io potrei fare il ministro della Giustizia“.

“E ci mancava pure Corona…“: ha replicato Salvini postando su Twitter un’immagine del fotografo.

Ci mancava pure Corona… https://t.co/ugj3A0gwIx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 5 giugno 2018

Milano, la sentenza di primo grado

Il processo di primo grado si era concluso con una condanna lieve per Corona: un anno di carcere contro i cinque chiesti dalla pubblica accusa. Ma la Procura ha deciso di presentare ricorso in appello. Il fotografo ha messo in chiaro davanti ai giornalisti: “Non ho paura, non ho mai avuto paura e non ho paura di niente. Vincerò anche questa battaglia”.

Non si è risparmiato contro la decisione dei pm di impugnare la sentenza: “Quando c’è un’assoluzione oggettiva, bisognerebbe avere onestà intellettuale e ammettere di aver sbagliato e perso. Bisognerebbe avere un lato umano che è difficile trovare nelle aule di un tribunale”.

Nelle scorse settimane il magistrato di sorveglianza gli aveva concesso la possibilità di lavorare, “mossa obbligata” secondo Corona: “Con il mio lavoro dichiaro al Fisco 5 milioni all’anno. Mi devono dare il diritto di andare a lavorare anche se vado a fare una serata in discoteca e prendo 10mila euro”.