Il pilota ternano si è guadagnato con le grandi prove alla guida della Ducati satellite del team Pramac

Dopo un lungo corteggiamento ad Andrea Dovizioso, chiusosi con il rinnovo contrattuale del forlivese in Ducati, l’Honda ha messo nel mirino un altro rider della scuderia di Borgo Panigale per affiancare Marc Marquez nella prossima stagione di Moto GP. Ormai è giunta al capolinea, infatti, l’esperienza nel team HRC per Dani Pedrosa, che fino a quest’anno aveva vissuto tutta la sua carriera nel motomondiale, diciotto stagioni considerando anche le classi minori (allora 125 e 250), con la casa giapponese.

Il catalano è stato di fatto scaricato da parte dalla Honda durante l’ultimo weekend al Mugello, nel quale, tra l’altro, Pedrosa ha dato vita a una delle sue peggiori prestazioni tra qualifiche e gara, con la caduta al primo giro. Il suo sostituto, con ogni probabilità, sarà il connazionale Jorge Lorenzo, che andrebbe a comporre con Marc Marquez una coppia di piloti di assoluto valore. Il fresco vincitore del GP d’Italia, ha annunciato infatti che, nonostante il primo successo da ducatista, ormai è troppo tardi per restare alla guida della Rossa.

L’amministratore delegato del reparto corse Ducati Stefano Domenicali, dal canto suo, non è disposto a perdere ulteriore tempo, e ha già la soluzione pronta: verrà promosso nel team ufficiale, al fianco di Dovizioso, Danilo Petrucci, che avrà finalmente la sua grande occasione dopo le ottime stagioni disputate alla guida della moto del team satellite Pramac. Se il pilota ternano, dunque, può stare tranquillo rispetto al suo futuro, tutta da definire è invece la posizione di Pedrosa, al lavoro con il suo entourage per trovare una sistemazione soddisfacente in questo giro di riders.