La stilista, 55 anni, è stata trovata senza vita dalla polizia nel suo appartamento. Gli agenti hanno confermato che si tratta di suicidio

Era conosciuta soprattutto per il suo marchio di borse che porta il suo nome, “Kate Spade New York”, la stilista che questo pomeriggio si è tolta la vita a New York. Nata del 1962 in Kansas City, in Missouri, Kate Spade era una fashion designer e businesswoman, fondatrice nel 1993 di un noto marchio di borse.

Il suicidio di Kate Spade

La stilista, 55 anni, è stata trovata senza vita dalla polizia nel suo appartamento. Gli agenti hanno confermato che si tratta di suicidio, escludendo qualsiasi altra pista. La donna aveva venduto le ultime azioni del brand nel 2006, lanciando un nuovo marchio nel 2016, “Frances Valentine”.