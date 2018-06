"Mai dire mai, ma bisogna vedere dove, come e quando", ha detto la giornalista

Milena Gabanelli, in un’intervista a Radio Capital, ha parlato delle voci che circolano su un suo possibile ritorno in Rai: “Per ora nessuno mi ha chiesto nulla. Mai dire mai, ma bisogna vedere dove, come e quando”, ha risposto.

La giornalista ha condotto Report, trasmissione di inchiesta di Rai 3, per oltre 20 anni, ma l’anno scorso ha lasciato non solo il programma ma anche l’azienda: “La Rai è stata il mio unico luogo di lavoro per più di trent’anni. Non l’ho lasciata con felicità ma perché sono stata costretta, senza sapere un perché”, ha ammesso.

“È stato come quando rompi con una relazione amorosa dopo tanti anni: non è che abbiamo finito di litigare e tutto torna come prima. Anche perché io non ho litigato proprio con nessuno: ho preso atto e ho messo a disposizione la mia esperienza e la mia reputazione da un’altra parte”, ha spiegato la Gabanelli.