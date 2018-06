Dimostrazione di forza dell'austriaco, che concede appena sette giochi all'amico e rivale Zverev

Sascha Zverev aveva già iniziato a dare i primi segni di cedimento nei turni precedenti, con tre rimonte in altrettante partite con Lajovic, Dzumhur e Khachanov dopo un debutto soft con Berankis, e nei quarti di finale del Roland Garros Dominic Thiem si è dimostrato un ostacolo insormontabile per il tedesco, numero 3 del ranking ATP. Nella sfida odierna, ormai un classico tra due dei migliori giocatori nati negli anni Novanta, l’austriaco ha imposto tutta la propria superiorità, chiudendo con un secco 6-4 6-2 6-1, a certificare una superiorità mai in dubbio per tutte le due ore scarse di gioco.

Per il classe 1993 si tratta della terza semifinale consecutiva sulla terra rossa del circolo dei moschettieri, e adesso, per la prima volta, la disputerà da favorito, contro il vincente della sfida tra Cecchinato e Djokovic, attualmente in corso.

Si conferma, così, la difficoltà di Zverev nell’arrivare in fondo ai tornei slam, se si considera che quello centrato a Parigi quest’anno è appena il primo quarto di finale in un Major, decisamente poco per un giocatore che, a detta di tutti gli addetti ai lavori, è destinato a dominare il circuito, come tra l’altro già dimostrato a sprazzi nei Masters 1000. Il Roland Garros 2018, in tal senso, deve rappresentare il punto di partenza verso traguardi più importanti, già il mese prossimo a Wimbledon.

Nel torneo femminile, la prima semifinalista è invece Madison Keys, che dopo un primo set molto tirato ha avuto tutto sommato vita facile nel regolare la pratica Putintseva, e adesso aspetta la vincente della sfida tra Daria Kasatkina e Sloane Stephens, con la giovane russa leggermente favorita.