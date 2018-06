I soccorritori hanno tratto in salvo 23 persone. Secondo quanto riferito dal ministero della Gestione delle emergenze, la detonazione è avvenuta durante la fase di trasporto di esplosivi all'ingresso della miniera

È di undici minatori morti e due dispersi il bilancio, ancora parziale, di un’esplosione in una miniera di ferro a Benxi, una città nella provincia cinese nordorientale del Liaoning. I soccorritori hanno tratto in salvo 23 persone. Secondo quanto riferito dal ministero della Gestione delle emergenze, la detonazione è avvenuta durante la fase di trasporto di esplosivi all’ingresso della miniera.

Cina, esplosione in una miniera: 11 morti e 2 dispersi

L’esplosione ha causato un’onda d’urto che ha danneggiato il pozzo principale della miniera di ferro, profondo più di mille metri, così 25 lavoratori sono rimasti intrappolati in galleria. Tra questi, 11 minatori sono morti all’istante e 9 feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale, 5 di loro sono in condizioni gravi ma non critiche.

Nonostante i miglioramenti normativi su formazione e sicurezza, le miniere cinesi rimangono tra le più pericolose al mondo e la tragedia, ultima di una lunga serie, ne è la conferma.