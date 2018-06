Seconda tranche dei play-off per il Cittadella: adesso c'è il Frosinone di Longo. Oggi l'andata al Tombolato

Adesso si comincia a fare sul serio: i play-off di serie B, spareggi utili a raccogliere l’ultimo posto vacante per la prossima serie A, entrano nella loro fase cruciale. Oggi, alle 18.30 al Piercesare Tombolato di Cittadella, il via alla semifinale play-off d’andata tra Cittadella e Frosinone.

Il Cittadella

I padroni di casa veneti, reduci dal pareggio casalingo ai tempi supplementari contro il Bari (2-2 il finale, che ha permesso agli uomini di Venturato di passare il primo turno dei play-off), sfrutteranno indubbiamente il fattore campo, cercando nel sostegno dei propri tifosi il viatico ideale per conquistare la vittoria. Un successo infatti, o nella gara casalinga d’andata o in quella di ritorno in trasferta, è d’obbligo per il Cittadella se vuole continuare a credere nei sogni di promozione, arrivando perciò alla finale play-off (la vincente tra Cittadella e Frosinone giocherà, in finale, con la vincente di Venezia-Palermo).

Il Frosinone

Per gli ospiti, invece, basterà pareggiare anche entrambe le due sfide (di andata e di ritorno) per staccare il pass per la finale play-off, in virtù del miglior piazzamento in classifica a campionato concluso (ciociari che hanno chiuso la stagione terzi in classifica, quindi con il miglior piazzamento tra tutte le squadre partecipanti ai play-off).

Il Frosinone ritornerà oggi in campo, dunque, dopo la delusione nell’ultima giornata di campionato (il pareggio contro il Foggia) costata loro la promozione diretta in serie A. Moreno Longo avrà certamente lavorato sullo spirito e sulla testa dei suoi giocatori, per dimenticare la beffa finale contro il Foggia appunto, e ripartire gambe in spalla verso l’obiettivo promozione.

TABELLINO

CITTADELLA-FROSINONE

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Pezzi; Bartolomei, Pasa, Settembrini; Chiaretti; Kouamé, Strizzolo. All.: Venturato.

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; Ciofani, Terranova, Brighenti; Paganini, Kone, Gori, Sammarco, Crivello; Dionisi, Ciano. All.: Longo.

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì).

Ammoniti:

Esplusi: